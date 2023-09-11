2024總統大選只剩倒數4個多月，但在野整合狀況仍未明，高雄市前市長韓國瑜近日傳出願意擔任在野三人的「桶箍」，引起各界熱議。而曾與韓國瑜在高雄市一起打拚的台北市副市長李四川，今（11）日被問及相關問題時，率真的態度讓一旁的高雄市前新聞局長王淺秋忍不住大笑。

王淺秋今於主持的廣播節目《千秋萬事》指出，韓國瑜雖願意擔任「桶箍」，但有兩個前提，首先為現在這個時間點，大家是否認為有必要由他來做這件事；再來則是國民黨怎麼看待此事，如果藍白合已進入討論階段、雙方領袖也有了共識和默契，那就不需要再由韓插手。

由於節目來賓李四川曾在韓國瑜為高雄市長時，擔任該市副市長，因此王淺秋好奇詢問，「川伯，有什麼話想說嗎」，李僅以「沒有」簡單回覆，逗得王哈哈大笑。

李四川隨後說明，「現在只關心大直怎麼樣地安置，把幾個救災全部把它做好，嘿」，王淺秋則指出，李曾擔任國民黨秘書長，經驗非常豐富，對於選戰一定有很多看法，但他向來就是在什麼位子說什麼話，「所以他現在在副市長這個角色上，全心關注的就是接下來整個台北市民在居家上面的安全」。