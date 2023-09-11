「基泰大直」建案造成鄰近民宅龜裂下陷，台北市副市長李四川今下午表示，受災最嚴重的25戶受災戶可在明日限時返家取物。台北市建管處晚間宣布，大直街94巷1弄1至9號坍塌建物狀況相對穩定，12日早上10時30分起，2樓以上住戶即可進入屋內取物。

李四川表示，雙號住戶已能返家，也希望受災最嚴重的建築2樓能開窗設置做帳篷，再由公會進入確認結構是否安全。原則上結構安全，明天會安排25戶在特搜隊陪同下，限時返家拿走最重要的文件與物品。至於後面1弄、3弄結構沒問題，但瓦斯管還沒接通，可能周五才能恢復。

媒體追問，是否會協助周邊受影響住戶重建？李四川表示，明天會逐步進行損鄰鑑定，會記載狀況、由基泰修復，如基泰人力不足，工務局會盡速修復，以消除周邊住戶的擔憂。

建管處長虞積學今晚宣布，大直街94巷1弄1至9號坍塌建物，由於工地塌陷部分已完成填實工程，現場目前相對穩定，建管處規畫12日早上10時30分起，2樓以上住戶可進入屋內取物，將通知各住戶依已排定時間表由專業技師評估現場狀況陪同進屋，同時消防局亦將派駐搜救隊以協助緊急狀況處理。

建管處表示，1樓住戶待搶修、鋪設完成，立即安排1樓住戶取物時間。