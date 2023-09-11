2024大選在野整合部分，是各界注目焦點。針對前高雄市長韓國瑜樂意擔任「桶箍」，促成在野總統參選人整合一事，前高雄市新聞局長、媒體人王淺秋今(11日)表示，韓認為有2個前提，第一是「要有這個必要」，第二點就是「國民黨怎麼看」。

王淺秋今在廣播節目「千秋萬事」證實，「的確有一場餐會，前立委邱毅有直接跟韓國瑜提出這樣的呼籲，希望能做這樣」，當天人也在現場的她說，韓國瑜的意思是說，有很多人提出各式各樣希望他做的事情，但依照邱毅提出的「桶箍」概念，韓國瑜認為有2個前提，第一是「要有這個必要」，也就是這個時間點，大家是否認為需要韓來做這件事；第二點就是「國民黨怎麼看」，這也是關鍵。

王淺秋進一步說明，因為韓國瑜是黨員，如果說朱主席認為已經進行藍白合階段中，雙方領袖有互相共識跟默契，自然不需要別人插手，那如果黨中央認為有必要韓出馬，接下來進行程序，不管是授權等，韓都不在乎位置，可以隨時在任務解除時就立刻退出、完全不參與任何其他黨職的工作，但是他需要有這樣的正當性，才有辦法出來做任何規劃跟協調，確實有意願扮演讓在野黨整合的機會。