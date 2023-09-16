50萬元資本額的超思公司專案自巴西進口8814萬顆雞蛋爭議延燒，國民黨團今召開記者會，拿出國民黨團早在8月30日、9月5日發文給農業部索取所有進口雞蛋相關資料，農業部已讀不回，不給就是不給。農業部連立法委員發文索資都不給，蔡英文總統、行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦看到了嗎？農業部長陳吉仲打臉你們，看到了嗎？還是早已鐵了心，要把所有專案進口雞蛋資料，封存30年？

總召曾銘宗表示，昨天台中市政府向農業部索取進口雞蛋相關資料，卻得到「不方便給」的軟釘子，行政院副院長鄭文燦還說「請對方以公文調閱」。事實上，國民黨團在8月30日發文給農業部，要求提供包括，專案進口雞蛋、蛋液貿易商專案進口依據、委託資格、起迄時間、貿易商受委託與實際進口數量、來源國、價差、專案進口措施執行經費、到岸價格所含各項費用等，結果農業部就是不給。

曾銘宗直言，國民黨團9月5日再度發文給農業部，要求提供迄今專案進口雞蛋庫存數量（顆）、區分到岸日期、來源國、進口貿易商製表等等，農業部還是已讀不回，國民黨團多次行文給農業部，不給就是不給，鄭文燦看到了嗎？農業部打臉蔡英文、行政院長陳建仁、鄭文燦，難道相關進口雞蛋資料，要比照疫苗封存30年？這些資料關係到2300萬國人的食安權益，農業部可以不給嗎。

國民黨立委林為洲表示，國民黨團和國民黨執政縣市府向農業部索取進口雞蛋相關資料，不給就不給，鄭文燦稱誤會一場，只要發公文就會提供資料，但他的國會辦公室早在11日就發公文給農業部防檢署、衛福部食藥署、財政部關務署，只有關務署於14日回文。

林為洲說，9月14日關務署有回文，但內容卻是卡東卡西，稱說巴西進口雞蛋的查驗情形的彙整表，因牽涉到納稅義務人、貨物輸出入相關個人資料，根據《關稅法》第12條規定，無法提供個別公司進口雞蛋數量，僅能提供總進口數量和日期的概略彙整表，關務署還貼心的建議，可以依《立法院職權行使法》成立院級調閱小組，相關資料就能夠調閱，這算不算是部會在刁難立委？

林為洲質疑，農業部一直解釋巴西雞蛋效期可以到9月底，原因是雞蛋有塗蠟，但雞蛋到台灣後，在洗選過程中塗蠟就會被洗掉，安全效期還能維持4個月嗎？而且進口雞蛋上岸後根本查不到儲存地點有冷鏈，農委會根本就在掩蓋事實，衛福部食藥署未善盡食安把關責任，現存的巴西雞蛋該下架就下架，該銷毀就銷毀。