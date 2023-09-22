新北市衛生局持續稽查進口蛋，發現轄內蛋品加工廠捲入進口蛋爭議的，都是自6月份起曾接受中央畜產會委託代工，使用巴西的進口蛋製成冷凍殺菌液蛋，依農業部提供產地為「台灣」之樣張。

一間曾替中央加工蛋品的加工廠就說，他們只有在中央委託下，替中央將進口蛋加工成蛋液，事後也將商品全數返還中央畜產會。

至於將替中央加工的進口蛋液標示產地台灣，該加工廠說，如同其他蛋品加工廠與中央澄清，是應中央要求，雖然在七月份接到中央改口需將產品改標示為原產地後有點錯愕，但也是依指示照做。

該加工廠還強調，自己對外販售的商品，一定全部都是國產蛋，包括液蛋也是，不會有進口、本土蛋混成液蛋的問題，更不會有標示不實或用到過期蛋的問題。

對於無端捲入進口蛋風波，加工廠無奈說因為民眾因為爭議「都不敢吃蛋了！」，連帶生意也受到巨大影響，現在只希望整件事情儘快落幕，讓踏實做蛋品的生意人能繼續努力。