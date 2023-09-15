國民黨總統參選人侯友宜訪美行14日啟動，他在搭機前表示，此行主要是讓美國了解他們捍衛民主自由的信念，以及維護台海和平的決心，盼美國能對台海區域的穩定和平給予更高度的關注。對此，中國文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳今(15日)接受港媒專訪時分析，侯若能夠與美國眾議院議長麥卡錫、前議長裴洛西碰到面，溝通論述有穩住，那相當於是國民黨的主場！
根據《中評社》今報導，鈕則勳表示，侯友宜勢必要與美國的政治人物有相當程度的互動，必須做足中美及兩岸關係的功課，對於國民黨過去的親美政策，也要非常熟稔地拿捏。但他認為侯非常需要強化兩岸和國際論述。
不只如此，鈕則勳說，侯友宜若能夠與美國眾議院議長麥卡錫、前議長裴洛西碰到面，溝通論述有穩住，那相當於是國民黨的主場，侯要強化國民黨可維持兩岸和平，又能確保美國的利益，且美國現在仍存有「疑賴論」，那麼他的得分機率高。
文章來源：中評社
http://hk.crntt.com/doc/1067/6/4/1/106764128.html?coluid=1&kindid=0&docid=106764128&mdate=0915002006
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