2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點，而根據TVBS民調中心4日公布最新調查結果顯示，支持度仍以民進黨賴清德最高為30%，民眾黨柯文哲以23%居次，國民黨侯友宜19%第三，郭台銘則以14%居末。對此，前立委沈富雄4日再度預言「柯文哲選不上總統，因為大家來拚，他拚不過賴清德，如果他跟人家合，兩組拚，他不會做正的，因為國民黨絕對不會給他當正的，所以柯文哲怎麼會做總統呢？」引發討論。

沈富雄對於柯文哲的選情，一直有「與眾不同」的看法，例如他最早曾用自己的房子作賭注，稱柯若選上 就把房子送人，後來甚至加碼喊到「頭送給你」；後來沈富雄又預言，認為柯不會選到最後，結果被柯粉罵爆，柯文哲還公開表示自己一定以民眾黨總統侯選人身份選到底。但也正因沈大老總有獨特觀察，每次金口預言，仍是話題性十足。

距離明年大選僅不到半年，沈富雄4日在廣播節目《POP大國民》中再度表示，「將來1月13日投票，只有兩個現象，一個就是各打各的，各打各就是一個大的黨，兩個不小、不中的黨，就國民黨跟民眾黨各打各的，這沒什麼好打，就是賴清德躺著連任了；另外一個打法就是兩組，民進黨跟在野的藍白合，這兩組人馬有的拚，但決定最後要不要走上這條路，只有一個人可以決定，就是柯文哲」。

沈富雄斷言，「柯文哲點頭跟藍的合的機率，我認為很大」，沈富雄更繼續說，「會影響他抉擇的是兩個因素，一個是看他有多強的意志，想要下架民進黨；再來是對民眾黨跟他自己個人，有多大的好處跟多大的壞處，好壞權衡」。沈富雄更直言，「柯文哲選不上總統，為什麼他選不上？因為大家來拚，他拚不過賴清德，如果他跟人家合，兩組拚，他不會做正的，因為國民黨絕對不會給他當正的，所以柯文哲怎麼會做總統呢？」

沈富雄最後更提到，「此後的四個月，就總統而論，大家會更進一步的遠離柯文哲而去」，至於未來四個月誰會當總統，沈富雄也預測排序，「第一是賴清德、第二是侯友宜、第三是柯文哲，我心中預測的排序，你等著看好了，國民黨還沒有使盡全力」。