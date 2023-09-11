2024總統大選備受各界關注，有媒體今（11）日公布最新民調，結果顯示，有高達6成的受訪民眾支持明年政黨輪替，且在這些人之中，超過8成的人支持在野陣營進行整合。

根據《ETtoday新聞雲》今公布的最新民調，若明年戰局是三腳督，民進黨總統參選人賴清德、國民黨參選人侯友宜與民眾黨參選人柯文哲，支持度依序為：36.5%、29.5%、22.9%。

而在政黨輪替問題方面，有64.7%的受訪者表示支持，其中51.7%非常支持、13.0%還算支持；28.4%受訪民眾反對政黨輪替，其中18.9%非常不支持、9.5%不太支持。另外，有6.9%的人回答「不知道 / 沒意見」。

該份民調還進一步詢問支持明年政黨輪替的民眾，是否支持在野陣營在理念價值相近的前提之下，進行合作以達成目標，結果有86.1%的人表示支持，其中58.8%非常支持、27.3%還算支持，僅9.8%表示不支持，另有4.1%的人回答「不知道 / 沒意見」。

此民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查時間9日至10日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,337份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.68%。