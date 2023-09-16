根據《美麗島電子報》公布的第39波2024總統大選最新追蹤民調，在三腳督的情況下，民進黨賴清德以35.2％支持度，領先民眾黨柯文哲的21.3％、國民黨侯友宜的21.2％；而在四腳督的情況下，賴清德以34.3％，領先侯友宜的19.6％、柯文哲的18.9％、鴻海創辦人郭台銘的10.2％。針對賴清德連5天民調下滑，媒體人吳子嘉表示，從總統蔡英文插手進口蛋，農業部長陳吉仲退場，然後衛福部進場，結果賴清德就倒大楣了。

媒體人黃暐瀚15日在《關鍵時刻》節目中表示，賴清德的民調已經連續五次下滑了，本來有40％，現在變成35％，再掉他就危險了。

針對賴清德連5天民調下滑，吳子嘉認為，就是從蔡英文插手進口蛋，農業部長陳吉仲退場，然後衛福部進場，結果賴清德倒大楣了。而蛋這件事不只影響雙北，是全台灣都影響。

黃暐瀚也分析指出，農業部目前必須要趕快處理，處理的第一個方式居然是神隱，也就是讓仇恨值最高的那個人先消失。農業部跟大家講，先罰台農蛋品30萬；但是台農蛋品則稱是農業部叫他道歉的、叫他擔。所以大家就很生氣，農業部居然沒有SOP，從巴西買的蛋，船期竟長達40幾天，還有在農業部長神隱的狀況下，是由次長出來跟大家說明。