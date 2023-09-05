國民黨總統參選人侯友宜今（5）日下午宣布老人福利政見，排富全額補助健保，65歲以上長者及55-64歲原住民皆適用，預估400萬民眾可以受惠，喊出口號，「老人健保我來補助，讓你免繳免煩惱，歡歡喜喜過一生」。媒體人黃揚明表示，藍營要在內參民調上關注一般民眾對侯友宜的重大政見的反應，且可以在鄉鎮、地方上放「投侯友宜，健保免錢」的口號耳語，讓影響力持續發酵。

黃揚明在政論節目《大新聞大爆卦》表示，侯友宜預估老人補助健保有約400萬人受惠，占台灣人口將近20%，接下來首先可以觀察侯友宜的對手要不要跟進，再來侯辦要在內參民調內放入「知不知道、贊不贊成，巴氏量表和老人健保補助」的題目，把藍營認為是侯友宜主打的重要政見納入民調，去看一般民眾的反應如何，後續再去做加碼或是修正。

黃揚明坦言，這種議題不太有人會反對，但還要解釋這筆補助的經費從哪裡來，是菸捐提高還是有其他的財源，對此政見各陣營都要嚴正以待、提出對策，否則侯友宜會在健保議題上成為帶領者。

黃揚明也提到，國民黨可以在鄉下、鄉鎮地區去講說：「投侯友宜，健保免錢」、「健保免繳，投侯友宜」(閩南語)，讓這種口號在地方上用「耳語」去發酵，而且地方政府也會樂見中央直接補貼老人健保，地方政府就能把財源實際放到老人福利更具體的建設上。