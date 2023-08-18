根據《美麗島電子報》17日公布的總統大選最新追蹤民調，民進黨參選人賴清德為37.6％、國民黨侯友宜22.3％、民眾黨柯文哲20.5％。前立委沈富雄表示，現在侯友宜的問題，就是自己人搞的，因此就算要歸隊，速度也不會很快；還有一個最嚴重的問題，就是侯友宜在婦女、青年、中間選民等三塊的支持度非常差。

沈富雄今(18日)在政論節目《少康戰情室》中表示，他上禮拜預測，侯友宜的民調黃金交叉，會在父親節那個禮拜開始，但是結果黃金交叉大概2趴，幅度非常小。這裡面潛藏的危機，大家都沒有看出來，如今國民黨的狀況差、參選人的狀況可能也不好，但民進黨在幼兒園餵藥案有下手以外，民進黨沒有再去害侯友宜。

沈富雄接著指出，現在侯友宜的問題，就是自己人搞糟的，因此，就算要歸隊，速度也不會很快，還有歸隊的程度不會乾淨，甚至沒有熱情。

沈富雄點出，還有一個最嚴重的問題是，從侯友宜的民調來交叉分析，他在婦女、青年、中間選民等三塊的支持度非常差。其中中性選民只有10幾趴，幾乎不可能當選。因此，國民黨若無對症下藥，「藍白合」只是練肖話。