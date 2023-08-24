國民黨高市立委參選人李明璇、曹桓榮、陳若翠、陳美雅、黃柏霖等5人今與國民黨高市黨部主委黃昭順開記者會宣示「唯一支持侯友宜」。（柯宗緯攝）

國民黨高市5名「小雞」立委參選人與鴻海集團創辦人郭台銘合體看板今（24）日掛在高雄市三民區一處三角窗路口，引發外界質疑難道小雞不挺自家人爭議。（洪浩軒攝）

國民黨高市5名「小雞」立委參選人與鴻海集團創辦人郭台銘合體看板今（24）日掛在高雄市三民區一處三角窗路口，引發外界質疑難道小雞不挺自家人爭議。對此，國民黨高市黨部主委黃昭順今天下午大動作陪同5名立委參選人開記者會鄭重澄清，「唯一支持侯友宜」。對此，郭辦低調回應「不清楚」。

國民黨高市立委參選人李明璇、曹桓榮、陳若翠、陳美雅、黃柏霖等5人與郭台銘的合體看板，今早出現在三民區光武路、九如路口，引發外界關注。國民黨市黨部氣得跳腳今下午緊急開記者會回應，黃昭順說，今天接到不少支持者致電關心此事，該看板已造成困擾，非常不可取。

黃柏霖表示，自己全力支持國民黨提名的侯友宜，8月2日就在三民區重要三角窗掛上與侯合體的大塊看板；對於該看板是誰掛的、地點在哪也毫無所悉。陳美雅也說，國民黨希望在國會立委席次爭取最大化，「任何人支持我都歡迎，也有民進黨的人私下說要支持我」，但唯一支持侯友宜，看板的事不清楚。

4月初曾與郭掛看板的陳若翠強調，身為黨員的她8月2日接受中常會徵召後，就追隨國民黨提名的總統參選人侯友宜這點無庸置疑，後來也沒有與郭一起的看板上架。曹桓榮表示，身為黨員支持黨提名的總統候選人，但包括郭董等各個管道推薦都樂觀其成，國民黨唯一目標是要下架民進黨。

李明璇說，早上看到該看板照片蠻驚訝的，希望照片可以挑好看一點，對立委參選人來說擴大選民支持很重要，今天不管是誰來支持都很感謝，不管是柯P、陳水扁，「但我們團結一心，唯一支持國民黨的侯友宜」。

黃昭順強調，經了解5名立委參選人都不曉得有這塊看板，的確造成困擾，大家堅定相信國民黨候選人，唯一支持侯友宜，希望包括郭董在內的在野力量團結起來，所有藍軍都回到平台。至於後續是否採取法律行動？她說，目前不會報警，但將與律師團研究討論，希望能下架該看板。