行政院日前通過2024年度中央政府總預算，歲入出皆創新高，整體國防預算達6000億。國民黨立法院黨團開轟蔡政府大撒幣、債留子孫。對此，行政院駁斥，政府嚴守財政紀律，在國際上獲得良好信用評比，且歷年預算、決算皆經立法院嚴格審查，盼立委評論及監督時能基於事實根據，勿再以誇大言行甚至錯誤資訊誤導社會大眾。

國民黨團總召曾銘宗批評，蔡政府明年度歲入歲出創新高，歲入2兆7087億，成長5％；歲出2兆8818億，成長7.2％，基本上是大撒幣。歲入的部分，首先檢視證交稅，明年編了2087億，今年是1551億，成長34.5％，也就是預估明年日交易量要高達4800億，做得到嗎？這是虛增證交稅。「金管會對明年股市那麼樂觀嗎？」

對此，行政院發言人林子倫表示，相關編列皆參考最新經濟情勢與今年度稅收實際徵收情形。考量疫情趨緩，國內消費持續復甦以及近期股市明顯回溫，預期未來市場交易將持續熱絡等因素，明年度營業稅預算數較今年成長21.4％，證交稅成長34.5％。

林子倫強調，雖明年度歲入歲出預算皆創歷年新高，但舉債預算數仍低於今年預算數，且舉債實際執行狀況將視明年歲入歲出情形而定，可能減少舉借或不舉借，絕無所謂債留子孫的情況。

針對勞保基金播補，林子倫說，今年政府在遵守財政紀律的原則之下，以最大幅度增補挹注勞保基金預算，總撥補金額已達2570億元。並且，勞保基金餘額於今年6月已回升至8600億元，目前預估明年財務相對穩健，政府將持續與專家學者及社會各界溝通，蒐集相關意見，穩健規劃勞保財務改革等相關措施，期盼永續勞保發展。

至於少子女化預算創新高，林子倫表示，政府積極透過跨部會合作推動「0-6歲國家一起養」，包含育兒津貼、公共及準公共化托育服務及幼兒園、擴大不孕症治療補助、提高產檢次數及增加項目等。相關政策施行後獲得多數民眾歡迎與支持，各地方政府不分黨派亦積極配合辦理。因此，政府於明年度持續增編計畫預算，以精進各項政策內容，期盼展現政府對於育兒家庭的支持。

他期盼，在野黨立委不要輕易抹煞中央、地方及民間單位近年來的努力，願社會各界能共同合作，支持提昇台灣整體生育環境，讓台灣年輕人願婚、敢生、樂養。