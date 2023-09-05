新冠肺炎疫情進入第4年，隨著國人脫下口罩，防疫措施鬆綁，長者的傳染病恐捲土重來，因此，疾管署今天證實，研擬放寬肺炎鏈球菌公費疫苗接種對象，從71歲以上長者，下修至65歲以上，接種方式為提供1劑PCV13價及1劑PPV23價接種新政策。

疾管署表示，研究資料顯示，65歲以上長者接種肺炎鏈球菌疫苗具成本效益，可有效降低侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）之發生，以及衍生之疾病負擔及死亡。

因此，ACIP建議擴大65歲以上長者接種肺炎鏈球菌疫苗，公費提供1 劑PCV13 及1 劑PPV23之接種新政策。

疾管署發言人曾淑慧表示，今年5月2日提經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議決議，23價肺炎鏈球菌疫苗是多醣體疫苗（PPV23），13價肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）是結合型疫苗，23價肺炎鏈球菌疫苗雖然可以涵蓋23種細菌類型，但沒有免疫記憶力，保護時間較短；結合型疫苗可誘發免疫記憶和抗體反應，保護時效較長。

因此衛福部疾管署專案報請行政院並於本年6月30日獲同意，後於同年7月18日辦理開標，採購量總計262萬劑，8月2日公告決標PCV13，237萬劑，採112至114年分年供貨，賸餘25萬劑採購中。

疾管署強調，採購經費支用均遵照有關規定辦理，無違反或規避立法院監督之處。另PPV23因現行政策即有購買公費提供71歲以上長者接種，數量充足，故規劃自明（2024）年起再行採購。

不過，國民黨立委徐志榮特助丁旗源質疑，ACIP尚未定案、行政院就已經同意採購，是行政霸凌專業，「怎麼可以行政院同意就採購，那照行政院邏輯，ACIP可以廢了，因為找行政院就好，也不需要專業意見了」。