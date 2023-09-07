第31屆泛太平洋不動產估價、顧問與經營研討會（PPC），從6日到8日在新北市淡水舉辦，這是繼2004年在台北舉辦之後，再一次由台灣主辦PPC，新北市副市長陳純敬在昨（6）日的開幕式上致詞，向國內外賓客介紹新北的城鄉建設、山河美景；另名副市長劉和然也在今日擔任引言人，分享新北市的淨零願景與行動。

本屆PPC會議以「新冠疫情與國際政治經濟對不動產的影響」主題，共12個會員國、15個會員組織以及超過450名產官學界人士進行交流。新北地政局長汪禮國指出，PPC最難能可貴的地方，在於這是我國少數能以「中華民國」名義參加的國際活動，而新北作為主辦城市，必定全力支持與參與。

在今日的研討會上，劉和然針對市府淨零政策對國際環境及經濟影響，分享了新北邁向淨零願景與行動，例如將整開區作為示範地區，針對建築要求綠化、遮陽等降溫功能，在都市規畫階段也留設親水、綠帶空間，減緩都市熱島效應，逐步達成「零碳未來，新北領航」的願景。

除了相關議題探討交流之外，新北市府也協助安排「十三行文化時光機」活動，透過帶領貴賓了解史前十三行人的生活資源與文化，更深入台灣的多元文化，另介紹台北港產業專區發展現況，體驗新北朝向國際城市發展的多元面貌。