今年夏季，流感疫情卻並未如往常消退，反而從6月至8月，仍處於病例增加的階段。兒科醫師提醒，新冠病毒防疫時期，大家都戴口罩，造成「免疫負債」，且流感疫苗10月才開打，目前為空窗期，因開學後群聚機率大增，恐使流感疫情加劇。

以往的流感多集中於秋冬兩季，但根據疾管署的統計，從去年10月1日截至8月28日為止，流感重症病例多達582例，疫情也仍持續上升中。

光田醫院大甲分院兒科許峻銘醫師指出，今年夏天包含流感病毒的多種病毒疫情之所以未能退燒，一來是因為「免疫負債」，意即過去新冠病毒防疫時期，大家都會戴口罩、勤洗手，大多數兒童在保護下很少病毒感染，增加很多易感宿主。因為兒童對於疫情前可能造成流行的病毒，大都沒有抵抗力，開始解封後，防疫鬆懈，忽略戴口罩跟洗手，再加上群聚機會增加，因此各種病毒就在易感兒童之間流行。

其次是流感疫苗效力降低，不少病童去年都曾接種流感疫苗，但到了今年7、8月，疫苗效力也已減低，感染機率大增，多重因素下，使流感在今夏仍處於流行期。由於目前流感疫情仍嚴峻，加上遇開學季增加群聚機率，偏偏新一季流感疫苗要到10月才開打，面對這個「空窗期」，恐使流感疫情加劇。

許峻銘建議家中有幼童的家長，應讓孩子在容易發生感染的地方，如醫院、診所等，應戴好口罩，回家多洗手；另外避免出入人潮眾多的場合，減少群聚感染；而若家中有孩子有類流感的症狀，如高燒，呼吸道症狀外有明顯的全身性症狀，如頭痛、身體酸痛、全身倦怠等，最好儘速就醫，儘早使用抗流感病毒藥物，才能減低重症機率。另提醒，雖然流感有併發重症的可能，但大部分兒童的流感都屬輕症，家長不必太過緊張。