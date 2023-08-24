新北市長侯友宜頒發獎牌給獲表揚的宗教團體代表。（呂健豪攝）

現場也有獲表揚團體回饋1百萬中元普渡物資給市府。（呂健豪攝）

新北市政府今（24）日舉辦「2023新北市績優宗教團體表揚大會」，表揚105家績優宗教團體，包括公益慈善、社會教化及個人奉獻三大類獎項，由市長侯友宜親自頒獎。他感恩所有宗教大佬不為個人名利，只為社會祥和，期許自己能追隨這樣的腳步，繼續為新北市甚至為國家做更多事。

今年共有68家宗教團體獲得「公益慈善」類獎項，捐贈警消、義消設備及防疫物資等各類善款總額超過2億5000萬元；另外，為地方民眾提供共餐、社區照顧關懷據點、夏冬令營或藝文表演課程等，將服務面向擴至社會教育層面的「社會教化」類獎項也有83家宗教團體獲獎。

還有針對在宗教界服務20年以上、對宗教發展耕耘付出的「個人奉獻獎」，共有91人獲獎，其中最年輕的獲獎者為42歲的樹林鎮南宮董事張祐鐘，他自幼就跟家人投入公益慈善，侯友宜也連連讚賞「非常不簡單！」

侯友宜表示，看到年僅42歲的張祐鐘已在宗教界服務滿20年，獲得個人奉獻獎，除了佩服很不簡單之外，也認為宗教文化必須傳承，要一棒接一棒。他也感謝所有獲獎的績優宗教團體，對於社會的幫忙與付出，自己也秉持這樣的理念，不管在什麼職務上都要做好事、盡心盡力，不怕困難與挑戰，為國家、人民承擔一切。

侯友宜也說，所有「經過」都是一個苦難，如同宗教大佬們在經過苦難當中，依然保有關懷這塊大地的心情，沒有一個人為名為利，只為這個社會祥和，期許自己也能追隨這樣的腳步，讓我們的子孫可以延續，國家才是最重要的，人民也永遠是我們心中的寶貝，所以要把人民當作自己的子女去關心、疼惜。

民政局長柯慶忠表示，今年績優宗教團體得獎者經由各界推薦，感謝其長期為地方服務、社會奉獻，這樣的大愛精神不分縣市及國界，其中更有不少宗教團體獲獎多年，對公益付出深受各界肯定。