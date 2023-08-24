國民黨黨主席朱立倫24日陪黨籍立委馬文君到草屯朝清宮媽祖廟參香，隨後至草屯中山里集會所出席婦女懇託會。有關高雄市立委參選人李明璇等5人與郭董合影看板，朱立倫強調，那不是合照，那是合成的，所有黨籍立委參選人跟總統參選人侯友宜都有聯合看板，陸續上架中。
「所有小雞跟母雞都是結合在一起，小雞挺母雞，母雞帶小雞。」朱立倫說，希望國民黨在整合過程中，希望每個人的小我愈小一點，個人的恩怨愈少一點，最後國民黨一定是團結一致。
國民黨黨主席朱立倫24日陪黨籍立委馬文君到草屯朝清宮媽祖廟參香，隨後至草屯中山里集會所出席婦女懇託會。有關高雄市立委參選人李明璇等5人與郭董合影看板，朱立倫強調，那不是合照，那是合成的，所有黨籍立委參選人跟總統參選人侯友宜都有聯合看板，陸續上架中。
「所有小雞跟母雞都是結合在一起，小雞挺母雞，母雞帶小雞。」朱立倫說，希望國民黨在整合過程中，希望每個人的小我愈小一點，個人的恩怨愈少一點，最後國民黨一定是團結一致。
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