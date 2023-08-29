鴻海集團創辦人郭台銘28日宣布正式投入2024年總統大選，國民黨主席朱立倫今（29日）至宜蘭輔選時，他表示，堅持自我無法成就大局，不要再做任何親痛仇快的事情，要團結努力，化解所有爭議，別讓民進黨放鞭炮、躺著選，是大家所期待的。

朱立倫今天陪同宜蘭立委參選人黃琤婷，先到宜蘭市昭應宮媽祖廟上香，祈求順利選上，接著至蘇澳區漁會參與幹部座談會。

媒體詢問國民黨參選人侯友宜與郭台銘先前見面時，知道他們談了什麼？朱立倫回應，尊重當事人，不便講任何話，相信侯友宜一定秉持非常誠心的態度，希望大家能團結，只要願意見面、願意聯繫就是好事。

對於郭台銘與民眾黨總統參選人柯文哲今晚見面，是否擔心2人整合？朱立倫認為，只要大家願意見面都是好事，就像國民黨跟民眾黨之間還是保持聯繫，希望非綠陣營不要再做親痛仇快的事情，共同為主流的民意下架民進黨，放下自我小我，共同努力成就大局。

朱立倫表示，在團結整合過程中，要小我小一點、大我大一點，如只有堅持自我是無法整合成就大局的，必須要秉持這樣的態度，不要再做任何親痛仇快的事情，別讓民進黨放鞭炮、躺著選，「讓民進黨趕快站起來跟我們拚一場公平的選戰」。

他再次強調，全黨一致堅定支持侯友宜，支持所有黨提名的候選人，黨紀清楚規範，會嚴肅按照黨紀處理，呼籲黨內所有同志，唯有大家團結努力，勝利成功才會是國民黨的。