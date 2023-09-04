第9屆宜蘭縣環境教育獎「特優獎」蕭夙真（個人組）。（環保局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府持續建構優質且具有在地特色環境的教育內容，結合民間力量以達淨零綠生活目標，近期發布「第9屆宜蘭縣環境教育獎」及「112年宜蘭縣環境教育繪本創作比賽」結果，其繪本前3名為《太平山神木的預知夢》、《小兵Bee立大功》及《海洋黑金》，將印製實體書冊分送至縣內各國小及圖書館閱讀推廣。

此次繪本創作比賽共29件作品投稿，其中21件由高中（含）以下的學生所創作；作品除結合在地景點如龜山島、太平山等，也關心海洋、山林及水源保護等議題，而常見的礁溪螢火蟲、台灣寬尾鳳蝶等也成為故事中的角色。在激烈競爭下，由《太平山神木的預知夢》、《小兵Bee立大功》及《海洋黑金》分別獲得前三名。

第一名《太平山神木的預知夢》以太平山上新生的小樹小神為視角，從他的惡夢中，看見環境遭摧殘，驚醒後發現只是一場夢；第二名《小兵Bee立大功》傳遞蜜蜂採蜜授粉對糧食生產的重要性，宣導蜜蜂在生態平衡上所佔據的重要地位；第三名《海洋黑金》以蘇澳黑鮪魚為主角，也宣揚不過度捕撈、永續漁業的概念。

環保局局長許嘉琦表示，為強化繪本的效益，比賽前三名得獎作品將印製實體書冊並分送至縣內各國小及圖書館作為閱讀推廣使用，前兩名作品也將上架於縣內環境教育優選繪本電子有聲書平台https://eepb.efroip.tw/ ，期能將創作者發掘的環境保育議題，傳達給更多讀者，進一步促使讀者對環境保護觀念產生共鳴與認同。

另獲得環境教育獎「特優獎」為宜蘭縣立蘭陽博物館（機關組）、宜蘭縣立岳明國民中小學（學校組）、宜蘭縣安農溪總體發展協會（團體組）、蕭夙真（個人組）等4名；「優等獎」為社團法人宜蘭縣蘇澳鎮港邊社區發展協會（社區組）、宜蘭縣無尾港文教促進會（團體組）、黃建圖等3名（個人組）。