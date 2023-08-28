台北市長蔣萬安29日即將率團出訪上海參加「雙城論壇」，這也是該論壇睽違3年首度實體舉辦。首次承辦雙城論壇的前台北市長郝龍斌今強調，雙城論壇不僅是台北與上海的城市交流，更是兩岸締造和平的契機與起點，寄望蔣萬安在對等、尊嚴的前提下，說該說的話，做該做的事，讓兩岸關係因民進黨執政造成的僵化與困境有所突破。

郝龍斌表示，雙城論壇是2010年由他和時任上海市長韓正共同發起，目的是透過城市交流，增進瞭解，減少誤解，共創雙贏，因為他深信和平不是口號，要有行動，透過交流溝通、建立互信，才有可能達成。所以，雙城論壇不僅是台北與上海的城市交流，更是兩岸締造和平的契機與起點。

郝龍斌指出，雙城論壇過去創造豐碩的成果，如今上海的垃圾分類和資源回收就是台北環保經驗的傳承，1999變成了上海的「12345有事找政府」、YouBike成為「共享單車」；而台北市松山文創園區「整舊如舊」則是受到上海新天地開發的啟發，台灣運動員到上海移地訓練，也讓我們在2017世大運獲得不錯的成績。

郝龍斌表示，上海世博和台北花博期間，透過公務員駐點學習、互相協助、交換經驗、彼此合作，造就了「雙城雙博，共創雙贏」。雙城論壇更突破各種限制，實現松山與虹橋的直航，對台北、上海城市的提昇及兩岸關係的和緩都有相當的助益。

郝龍斌認為，目前兩岸情勢緊繃，面對兵凶戰危的威脅，心繫台灣人民安全、福祉的政治人物，要勇敢跨出交流溝通的步伐，不畏民粹的抹紅和抹黑，蔣萬安說「兩岸愈緊張，愈需要溝通交流。」他非常同意蔣市長的看法。

郝龍斌提到，寄望蔣萬安在對等、尊嚴的前提下，說該說的話，做該做的事，反映台灣民眾渴望和平及希望交流的心聲，協助台商和台胞解決在大陸所面臨的問題，爭取農漁產品的解禁，開放兩岸觀光團客的旅行。

郝龍斌強調，更要讓大陸了解，中華民國是兩岸之間最好的連接，也是阻止法理台獨最堅強的依據，必須尊重中華民國存在的事實；而共機繞台無利於兩岸關係的和平發展。祝福獎萬安此行順利、成果豐碩，讓兩岸關係因民進黨執政造成的僵化與困境有所突破。