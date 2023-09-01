在宜蘭縣衛生局擔任臨時人員的游姓男子，因沉迷賭博網站、投資比特幣失利，利用職務之便，詐取高達1769餘萬元的超商禮券並轉賣，衛生局發現後，游男向廉政署自首，檢方偵查終結，依貪汙罪嫌起訴。

游姓男子是在2015年起擔任衛生局疾病管制科臨時人員，負責辦理請購、核銷及發放營養品給補助個案等業務。去年度他利用個案營養品補助採購案（以超商禮券發放），浮報禮券請購數量與金額，讓衛生局人員誤認請購內容而核准採購。

游男的犯罪手法是獲得機關憑證等授權後，將不實採購事項輸入共契平台，向超商送出訂單，游男取得禮券後，要求關懷員簽收，日後再補發，使衛生局誤認禮券驗收完成且如實發放而核准核銷。

游男將詐得的禮券以86至92折數轉賣以換取現金，去年9月間游男因長期賭博失利，轉賣的不法款項用罄，無力支付到期貨款，超商向衛生局催款後，游男向廉政署自首。

衛生局表示，此案發生後衛生局徹底改進流程，如憑證多人管理、不定期對採購金額抽查等，以避免不符規定的事情發生。