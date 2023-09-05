台南市前議長郭信良、安南區佃西里長高進見涉土地重劃案向業者索賄1300萬元，台南地檢署今天偵結，依貪汙等罪嫌對郭信良、高進見及廖姓業者等8人提起公訴。檢方指郭信良、高進見藉勢藉端索賄有辱官箴且矢口否認犯行，建請法院從重量刑並宣告褫奪公權，並建請法院繼續羈押禁見。

目前郭信良已移審台南地方法院，下午將開羈押庭，裁定郭信良、高進見會否繼續羈押。

郭信良遭起訴，台南市議會國民黨團書記長蔡育輝表示，郭信良遭檢舉索賄，若有不法當然要法辦，但他認為，整件事與正副議長選舉恩怨有關，背後目的是要削弱陳亭妃爭取下次黨內市長初選力量，但他也說，陳亭妃基層實力雄厚，郭信良起訴對她影響多大？後續仍待觀察，但社會觀感可能不太好。

台南市議會民進黨團總召郭鴻儀表示，針對藍營所指涉的政治聯想，不予評論，也認為是多餘的，相信司法機關毋枉毋縱，一切尊重司法。