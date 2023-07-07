前台南市議長郭信良遭檢舉在安南區佃西自辦重劃區案中，涉以土地重劃為由，向工程顧問公司收賄及藉勢、藉端勒索千餘萬元，台南地檢署認郭及佃西里長高進見涉嫌重大且有串證之虞，當庭逮捕後，向法院聲押，台南地院7日晚間裁定兩人羈押禁見。台南市議會國民黨團書記長蔡育輝認為有政治打壓之嫌；台南市議會民進黨團發言人李宗翰說，尊重司法調查。

接連兩天對郭信良遭檢調搜索，發出不平之鳴的蔡育輝說，整件事讓人直覺聯想是政治鬥爭，晚間得知郭遭羈押禁見後再說，本屆議長賄選案黑金介入都沒羈押，為何羈押郭信良？他說，郭信良涉案情節還不清楚，但藉勢藉端向私人索賄或有無施壓公務人員，都不會比正副議長賄選牽涉到黑金、暴力及對價關係嚴重，直言對於法院作此裁定，有政治打壓之嫌。

台南市議會民進黨團發言人李宗翰說，郭信良前議長涉案的自辦重劃案，其中涉及廠商金錢關係及虛構人頭等問題涉及貪汙治罪條例，另有涉入本案遭到調查的犯嫌已經認罪。

他強調，賴清德在台南市長時期要求停辦3公頃以上的自辦重劃，是因掌握自辦重劃涉及複雜關係；而郭信良涉及的自辦重劃案是縣市合併前的時期啟動，基於法律信賴保護原則，無法撤案。

郭信良被檢舉涉入安南區「佃西自辦市地重劃區」於2000年1月成立籌備會、2013年10月成立重劃會，並於2018年4月開工、2021年4月工程完工驗收，目前於工程保固中。