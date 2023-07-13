新北板橋某幼兒園疑餵藥案，新北地檢署昨天偵結，以證據不足不起訴處分，立院國民黨團13日舉行記者會，並找來幼保業界的意見領袖，集體要求民進黨總統參選人賴清德以及綠營道歉，中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀表示，賴一句「戒斷性藥癮」傷害了所有幼教人員；總會祕書長葉若蕎則呼籲，當初造謠的政治人物，欠全國6萬名幼教夥伴一句道歉。國民黨團則鄭重要求，賴清德出來面對，應向社會大眾以及家長幼教老師，以及新北市政府道歉。

國民黨團首席副書記長林思銘說，民進黨不斷用誇大手法，不實內容指控，更聯合中央主責機關圍剿新北市政府，賴清德在面對這次風波，非但未加以制止，反而用政治發言破壞社會信任。林痛批，賴口口聲聲說要信賴台灣，已經偵結不起訴，就代表真相已經大白，如果賴清德還不願意承認，根本失德、失格、失言，「你還要在誣賴、耍賴嗎？你還要再甩侯嗎？賴不願意承認錯誤道歉，根本不夠資格當總統。」

廖文秀則說，她過往非常敬佩賴清德一直以來的正義形象，但這次事件後，對賴很失望，因為賴當初在事件不明時，就曾公開要求新北市府公布孩子是否有「戒斷症狀」。廖痛批，賴的「戒斷性藥癮」一句話，傷害了所有幼教人員，政治操作讓親子與幼教人員信任崩盤。

葉若蕎表示，選舉快到，很多政治人物需要用事情來展露自己，但不要消費最單純的幼教人，希望造成造謠的政治人物，醫生或專業人員，向全國6萬名幼教夥伴一句道歉。中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣則說，現在最憂慮的是，身邊很多老師灰心不再投入幼教業，因為害怕工作隨時有可能被調查，這是一個大隱憂。

立委游毓蘭則痛批，民進黨好像不造假，就不會選舉，賴清德作為醫生出身，應該要實事求是，反倒是製造恐慌，6月18號高雄有4個醫生開禁藥給幼兒，「請問中央要不要查下去？」

立委李德維則說，民進黨反過來咬侯市府，說是侯市府先開始造謠，但是趁火打劫的是民進黨的民代、賴清德的團隊，包含戴瑋珊發言人，不覺得自己無恥嗎？到底誰在獲取政治利益？