2024總統大選競爭激烈，根據最新民調顯示，民進黨參選人賴清德以38.48％的支持度保持領先，國民黨參選人侯友宜的支持度為21.29％，民眾黨參選人柯文哲則開始倒退，支持度下跌至28.34％。而屢傳獨立參選風聲的鴻海創辦人郭台銘若宣布參選，在四腳督情況下則會以9.22％居末。媒體人韋安指出，有些民調很有鬼，刻意對侯不利，事實上侯友宜在三、四腳督都保持20％以上，反觀掉到10％以下的郭才是徹底出局了

「開玩笑！鬼怪民調？」韋安19日在臉書發文表示，早上看到一個民調，侯友宜15趴多，馬上有人喊「要換侯了？」真是在開玩笑，仔細一看，這分民調一半電話，一半網路問卷。顯然對支持組群年齡層偏大的侯友宜不利。也只有這種調查模式，才有讓某些人「期待的」15出現。

「不過，馬上就被打臉了！」韋安指出，今天另一份民調，則是3腳督，侯20％以上。若4腳督，侯仍然20％以上。郭掉到10％，已經徹底出局了。七、八月的民調。實在亂成一團，有些還很有「鬼」在裡面，當玩笑看就好。