2024總統大選陷入白熱化，各陣營的參選人都在積極搶占曝光度，然而鴻海創辦人郭台銘的動向迄今都不明朗。對此，網路節目《風向台灣》就前往高雄進行街訪，發現大部分民眾都不支持郭出來參選，甚至有民眾直言，因為郭台銘態度舉棋不定，公司股票都不會漲了。

《風向台灣》近日在高雄針對2024各議題進行訪問，針對「郭台銘會參選嗎？如果參選你會支持他選總統嗎？」民眾回應，「我們希望郭台銘出來，變成4個人選，但不會支持他」、「應該不會」、「他應該還是說說的成份居多，所以應該就是個空談」、「應該不會，我覺得郭太忙了，他有他的企業，沒什麼時間做公務」、「他前面的表態，跟後續的作為，都會做為一個支不支持的考量，所以我目前想比較偏向不支持，」。

另針對2024總統要支持誰，民眾反應兩極化，支持綠營的表示「我們南部都支持民進黨參選人賴清德，他做很多事，我們都很肯定」、「賴清德形象比較好」。

不過也有人單純反對民進黨，直言「國民黨參選人侯友宜跟民眾黨參選人柯文哲都可以接受，不要民進黨就好」、「就是非綠聯盟的都比較支持」。但也有一些在地人還在觀望中，「還在考慮，比較想要看他們政見再去做決定。」