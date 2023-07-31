謝典林退黨非買雙保險？ 趙少康最新說法

繼南投縣議會議長何勝豐退出國民黨後，彰化縣議會議長謝典林30日深夜拋出震撼彈，在臉書PO表示「在情感上，無法繼續與國民黨並肩作戰，還是感到有些惆悵。 本人謝典林，即日起退出中國國民黨」，引發地方震驚，是否引發後續退黨效應也備受矚目。

對此，資深媒體人趙少康今（31）日受訪時表示，大家都是大人，有自己的判斷和立場，退黨倒不失為一個磊落的做法，至少沒有腳踏兩三條、四條船。道不同不相為謀，政治人物應該這樣。

至於是否請辭議長，趙少康認為，就看他在議會的實力，實力夠就靠他自己可以連任繼續做，若國民黨要發動罷免那是另一回事，他自己會有判斷，不需要操心。

趙少康直言，「將來會不會有別人走？也不排除！」百分之60到65都希望民進黨下台，不要繼續執政，所以各路英雄好漢都覺得「秦失其鹿，天下英雄共逐之」，都覺得自己有希望！60％的票一分，每個人就剩下百分之10幾20幾，各個有希望，沒有人有把握。

趙少康嘆，「現在」要整合不容易，這些人都頭上長角，很難整合，國民黨只能衝高侯友宜的民調。大家今天會跑出來，就是因為看到侯友宜民調不高。如果侯友宜民調還是像去年百分40幾，誰也不會出來，侯只有自立自強。

趙少康強調，侯友宜有政見就提出來啊，民生啊、年輕人、住宅、治安等，政見要石破天驚，大破大立，讓人民眼睛一亮，這樣才能吸引民眾。他也籲，侯可以多提幾個有爭議的、不怕大家罵的、有前瞻性的政見，「我相信應該可以改變局勢！」如果很保守，民調又拉不起來，就很難去怪別人！

趙少康最後說，至少給侯友宜兩個月時間去衝，到現在為止侯友宜也才正式被提名一個禮拜而已，現在侯友宜也必須往前衝，兩個月如果還是衝不起來，再說啦！現在都言之過早。