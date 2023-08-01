彰化縣議長謝典林7月30日深夜宣布退出國民黨，傳出有其他黨籍議長也在蠢蠢欲動。黨主席朱立倫今(1日)受訪時坦言，的確有2、3位議長有意見，但目標都是下架民進黨，只是做法與侯辦或黨中央不同，也都會持續溝通。

朱立倫今出席「唐獎」活動受訪時回應，第一個不要製造謠言、恐慌，黨籍縣市長是全部一致力挺侯友宜，議長的確有2、3位有一些意見，其餘絕大部分已經表態堅定支持總統參選人侯友宜。

朱立倫強調，少數幾位不同意見的人，他們大的目標還是下架民進黨，只是作法跟侯友宜或黨中央不同，都會持續溝通。朱也說，謝典林是藍營非常重要的支持者，個人情感上希望謝早一點回來，並在大方向上一起努力。朱並提到，謝典林姊姊謝衣鳯非常強烈明確表達挺侯，謝的父母也是同樣態度，大家一起努力。

對於侯辦回應謝典林退黨「道不同，不相為謀」，會不會擔心骨牌效應？朱立倫表示，不管立法院長王金平或是其他前輩也好，大家都會一起努力溝通，要讓大家團結在一起。

媒體追問會不會擔心骨牌效應，朱立倫駁斥說，骨牌效應這種說法是在製造恐慌，沒有這回事；朱重申，縣長全部一致挺侯，議長僅2、3位有意見，大方向絕大部分都挺侯。

朱立倫批評，民進黨最高興的就是製造藍營內亂，把民進黨自己的問題降到最小，短短時間之內，民進黨有6位立委參選人退選，國民黨沒有發生這種情況，可是媒體跟社會卻呈現國民黨內鬨的情況，「民進黨已有6位立委參選人退選！他們的派系鬥爭與內亂，才值得大家關注！」