國民黨總統參選人侯友宜今天(7日)上午11時與雙北立委參選人便當會，據悉會中相談甚歡，侯向參選人報告接下來行程，立委參選人也紛紛提出選戰建議，互動融洽。要參選士林大同立委的藍營台北市議員游淑慧提到，侯友宜對選舉策略非常有自信和節奏。有的小雞提求救需要，也有人建議出擊。她們還討論了陳時中最近的狂言，結論是他應該少出來敗票。此外她也和羅智強、徐巧芯、張斯綱密談，討論選舉要怎麼省錢。

「糗大！忘了有圖有真相，便當會成小吃會？」游淑慧今(7日)在臉書發文透露，她中午和侯友宜還有雙北立委參選人便當會，她不改自己速戰速決的習慣，10分鐘之內掃完午餐，忘了把好吃的拍下來：滷肉飯、白菜滷、排骨湯、黃金泡菜。「貼心地沒讓我又吃便當，開心…美味一餐！」

游淑慧指出，侯友宜市長對於整個選舉的策略非常有自信和節奏。而小雞，有的立委參選人提了求救的需要，有的立委參選人提了出擊的建議。她們也討論了陳時中最近的狂言，一句話：他應該少出來敗票比較好，不知道自己的仇恨值多高嗎？

游淑慧還提到，她和羅智強、徐巧芯、張斯綱，會前也先密談5分鐘，熱烈討論選舉要怎麼省錢。「上次侯老大打來劈頭問：妳還在睡哦？這次一看到我就問：妳的鞋子怎麼有洞？果然是老爹個性！」