國民黨總統參選人侯友宜今日於台南廟口開講，提及當年抓捕槍擊要犯陳進興的過程，民進黨立委郭國文、林靜儀等人卻公然指稱，「侯友宜說不講信用就會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」，並誣指侯友宜公然恐嚇，甚至是在針對郭台銘。侯友宜競選辦公室今公布侯友宜現場談話逐字，完全沒有出現郭國文、林靜儀等人謊稱的內容，「民進黨為了選舉，不只斷章取義，甚至公然造謠，毫無身為政治人物的基本道德與羞恥心」。

侯友宜競辦表示，侯友宜今早於廟口開講提及與南非武官遭挾持案主嫌陳進興談判的過程，由於現場一度爆發槍戰，侯友宜擔心室內人質安危，便與陳進興進行喊話，並還原當時兩人談判過程。

侯友宜今早於廟口開講提及該段過程的逐字為，「裡面有人在唉唉叫，唉唉叫就知道，啊這下完蛋了，一定有人受傷。你要知道中槍傷，要是沒有趕快送醫院，如果中在比較重要的部位，那就死定了。所以我站在門口，我第一個就罵他(陳進興)，要罵他的時候他先罵我。 我做大隊長，他(陳進興)說老大你沒有信用，說好沒有要開槍為什麼又開槍？就罵我阿，說我沒有信用。的確，我們兩個有說好不要開槍，大家好好說。所以他開始罵我，我說哪有，他說裡面有人受傷了，我說受傷，受傷不然你要怎麼樣，看你要怎麼樣？他說要醫生跟護士進去幫他包紮。 請問一下，開槍是很瘋狂的欸，子彈是不長眼睛的耶，（此時現場麥克風爆音），喔，還有配樂，開槍的配樂，給配樂鼓掌一下，這布袋戲也有配樂，喔，有臨場感齁，ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ一下，他跟我罵來罵去，罵完之後說要醫生跟護士進去包紮。」

侯友宜競辦表示，從上述逐字可見，侯友宜今早還原與陳進興對話的內容，完全沒有出現郭國文、林靜儀所稱「不講信用就會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」，郭、林兩人甚至還以此指稱侯友宜在恐嚇郭台銘，如此惡意操作、製造假訊息的方式，已經比斷章取義還邪惡，根本是無中生有，製造社會對立與仇恨。

侯友宜競辦表示，台南88槍案，造成全台震驚、台南市民陷入恐慌，對於這起民進黨的「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ黑案」，民進黨完全沒交待清楚，卻有臉、有空抹黑侯友宜，無視人民對於治安穩定的渴望，只顧造謠抹黑散播恐懼。

侯友宜競辦表示，先前民進黨在新北私幼案中，就是以一貫製造假訊息手法，不斷散播有孩童被餵藥甚至被餵毒的謠言，造成社會恐懼，如今郭國文、林靜儀故技重施，公然製造假訊息製造仇恨，已經毫無身為政治人物的基本道德與羞恥心，兩人應立刻道歉，負起政治人物的基本責任。