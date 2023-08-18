民進黨總統參選人賴清德接受外媒訪問，澄清他沒有所謂的獨立路徑，因為台灣就是以中華民國獨立的國家。國民黨立委鄭麗文18日上廣播分析，賴清德唯一擔心的就是美國不信任他，賴清德花最多心思就是取得美國信任，而這次的「沒有獨立路徑」就是交給美國一張理想的考卷，因此美國在賴清德回程，也給足面子，同時也暴露出「美國知道賴清德當選機率很高。」

鄭麗文表示，現在賴清德就是很穩，民進黨選得好輕鬆，賴清德唯一擔心的就是美國不信任他，所以賴也花最多心思在取得美國信任。美國操作台灣政治那麼多年，從戰後到現在，美國很清楚賴清德當選機率非常高，所以此趟美國行，也是這是美國給賴清德的震撼教育。

鄭分析，美國一開始是不希望賴清得當選，是希望國民黨總統參選人侯友宜當選，但後來局勢有了變化，賴清德當選機會很高，所以美國要給震撼教育，告訴賴清德「你要過境美國，我就讓你知道我要讓你難看很難看；要風光很風光，請你不要忘記我才是老大」因此這次賴清德有備而去，事先也知道考題，所以在跟彭博社的訪問都是事先準備的，更清楚的說了台獨路徑不存在，「就是去交考卷的」，不過這也同時暴露出美國知道賴清德當選機率很高，是在野的隱憂。

鄭麗文隨即痛批，為什麼民進黨的人民不憤怒，前總統陳水扁8年沒台獨；蔡英文總統8年沒台獨，只有貪腐，今天連賴清德都說沒有台獨，這些人只剩下貪婪嘴臉，每天操縱網軍側翼破壞台灣美好價值，「為什麼民進黨支持者還是蒙著眼挺下去。」

鄭接著談回在野整合，鄭認為，在野的參選人，有義務要告訴大家，「你們的勝選方程式是什麼？」民眾黨總統參選人柯文哲的問題是，他的民調有天花板，最近甚至於還下降了一些，並不是民進黨戰術奏效，而是郭台銘的支持者背棄柯文哲，柯文哲近期陸續回應藍白和，或是跟郭整合，他給人家的感覺是沒有要非贏不可，柯文哲的戰略目的是拉民眾黨的小雞，不分區立委。

鄭麗文說，在野都沒有要談整合，都擔心自己的政黨被吃掉，最後就是民進黨勝利。如果希望民進黨下台，政黨輪替，三個臭皮匠（侯柯郭）應該要湊再一起好好討論，不應該在這時候扭捏算計，如果連非綠都沒辦法見面講事情，怎麼政黨輪替。「不一定是要妥協，但要彼此闡述主張，不要本位主義，如果真的講不成沒有辦法有共識就算了。」