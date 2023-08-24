媒體人黃揚明22日爆料，遭控性騷案吃案，而退出2024立委選舉的民進黨前副祕書長林飛帆，沉寂一段時間後，將接任台灣民主基金會副執行長，月薪有望從9萬多元提高至11萬多元，引起各界關注，而林飛帆也回應，稱他並未接到任何相關詢問。對此，前立委郭正亮23日就表示，「雖然還沒定案，可是有可能是真的，林飛帆早晚會參選立委，因為他是蔡英文跟賴清德都可以接受的人」，引發討論。

郭正亮23日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「雖然還沒定案，可是有可能是真的，因為你會派他去CSIS幹嘛？這就是最常跟台灣民主基金會合作的單位」，郭正亮更斷言，「講白了，林飛帆早晚會參選立委，因為他是蔡英文跟賴清德都可以接受的人」。

郭正亮更回憶，「事實上他最好參選立委的時機是2016，但當時他只有二十幾歲，當時民進黨在台南地區的立委每個都怕得要死，怕他空降，因為他台南人，他只要出來2016民調一定贏的」，郭正亮最後也說，「是他自己沒有掌握好最好的時機，之後太陽花形象就越來越差，我坦白說他對政治這條路的選擇不聰明，他如果要從政2016選立委一定上，現在就要選第三屆了」。