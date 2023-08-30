鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選，恐影響在野選情，外界也關注國民黨、民眾黨參選人侯友宜、柯文哲的動態。前立委蔡正元認為，柯侯配、侯柯配是現在的當務之急，藍白整合並不困難，侯民調領先就爭取總統，若是落後，只要國民黨主席朱立倫要求，或是侯友宜本人同意擔任柯的副手，藍營中常會、全代會就一定會通過，因為黨代表跟主席都會顧全大局；蔡強調，朱、侯之間要先講好，不能讓柯文哲不知道與誰談整合才算數。

蔡正元30日在政論節目《盧秀芳辣晚報》表示，郭台銘參選不會當選，柯文哲、侯友宜如果不合，單獨參選也不會當選，但從民調上看，柯、侯相加有約37%的支持度，若兩人合作後有機會當選，還能吸引未表態的選民，支持度有機會往上提升。

蔡正元認為，若柯文哲與侯友宜合作，郭台銘就比較好處理，可能會被棄保、或是其他合作安排，但侯、柯談不妥，就會給郭台銘空間，「柯侯配、侯柯配是現在的當務之急」，他從六月多就分析民調，指出柯侯配是唯一解方，他很愛護國民黨，但有時候要有更高的理想。

主持人也問及，侯友宜是被國民黨徵召參選，若要當柯文哲的副手是否需要通過黨內程序？蔡正元說，侯是被黨主席朱立倫徵召，只要主席同意侯當副手，沒有甚麼不可以，若是侯友宜先點頭同意當副手，朱立倫也會同意，「我有十足把握，因為對朱立倫來講，下架民進黨比較重要」；若是主席要求侯友宜擔任柯文哲的副手，蔡正元也坦言，因為跟侯比較不熟，不知道侯是否會願意，但他跟朱立倫比較熟悉、長期了解朱的個性，「雖然他很討人厭，但相對比較顧全大局」。

對於黨內的程序，蔡正元也直言很簡單，中常會通過、舉辦黨代表大會，有十足的把握會通過，因為有很多黨代表都在說，目標是下架民進黨，若侯無法做到，國民黨可以委屈一下，反正立委可以贏下很多席次；也有很多藍營小雞希望藍、白在必要的時候，可以合成一組，開放柯文哲來幫忙站台，這也是很現實的問題，藍綠1對1會選的很辛苦，尤其台北市想要打敗綠營現任立委，一定要有柯文哲幫忙。

主持人總結，藍白整合的過程中，最重要的是朱立倫、侯友宜和柯文哲的意願，蔡正元也表示同意，並強調朱立倫與侯友宜要先講好，不要讓柯文哲不知道要與誰談整合才算數；他認為，藍白整合並不困難，如果侯友宜到9月能高居在野的第一名，就爭取侯當正的，若無法衝上第一，那就當副手。