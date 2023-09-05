陳冠廷8月31日曾提出4大社福政策。（民進黨嘉義縣黨部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨總統參選人侯友宜今提出醫療政見，若當選總統，65歲以上長者、55歲至64歲原住民，將排富全額補助健保費，有網友質疑侯的政見是抄襲民進黨嘉義縣山區立委參選人陳冠廷的政見，陳冠廷回應，對侯市長的「跟進」表示尊重。

陳冠廷8月31日提出社福政策，事發新聞稿提到，老人健保補助不該有差別性，中央針對財政較為困難縣市，應給予特別補助，避免因各縣市財政狀況不同導致健康貧富落差。

對照侯友宜今提出「65歲以上老人健保免費」政見，民進黨嘉義縣黨部主委陳川崎認為，侯友宜提出的「健保補助」完全就是抄襲陳冠廷上周發表的社福政策內容，指侯友宜在記者會上狠酸民進黨愛抄襲他的政見，狠批侯友宜抄襲陳冠廷的政見，要選總統的人抄襲要選立委的人，到底是幕僚不認真還是草包團隊？

陳川崎說，陳冠廷5天前社福政策發表會提到「老人健保 ，樂齡無憂」，並主張老人健保費補助應該要具備立足點的平等，不能被打折，只要是65歲以上老人或是55歲以上原住民(年齡限制)，且最近1年綜合所得總額合計未達申報標準，或綜合所得稅稅率為5％以下（排富限制）都應該給予補助，不應該由地方政府視財政狀況來辦理。

對此，陳冠廷表示，侯友宜公布的老人健保政策，跟進他政見發表會的部分，雖然的確有網友到他臉書質疑侯市長是否抄襲冠廷政見，但他認為只要是對長者福利政策的討論，都有利於對於選戰品質的提升，對侯市長的「跟進」表示尊重。