民眾黨總統參選人柯文哲昨拋出，以最開放的態度與各黨領袖展開對話、建立新共識，民進黨發言人張志豪卻提出三問，反酸柯文哲拋出對話想法之際，應該先跟自己「對話」，柯文哲回嗆，「我都講很清楚了啊，他當發言人沒有每天在監看我的電視嗎？很奇怪，請他認真一點。」

張志豪昨建議柯文哲，拋出對話想法之際，應該先跟自己「對話」，第一，為什麼要拋出過時的重啟服貿？第二是為什麼對中國暫停台灣芒果輸入，閃躲沒有態度？第三是中華民國與中華人民共和國，是否互不隸屬？柯文哲應先誠心向社會大眾做報告。

柯文哲直言，昨天是民進黨發言人出來講，民進黨總統候選人賴清德從來不需要出來面對記者，只能派發言人，發言人還是正面的，其他都是網軍、側翼、民嘴來打他。

他表示，第一條是說，中華民國、中華人民共和國互不隸屬的題目，老實講今天處理兩岸關係，蔡英文總統怎麼講，她要遵守中華民國憲法和兩岸人民關係條例，「我今天講的有脫離那個嗎？不會嘛」，相信賴清德也不敢出來講說不遵守憲法、不走兩岸人民關係條例，這種問題有很清楚的答案，不管怎麼樣，「我們現在的治權沒有基於對方的區域嘛，這很清楚」。

柯文哲續指，第二點，按照中華民國憲法，我們領土還包含大陸地區，這種題目是有標準答案的，相信賴清德也不敢反駁，來爭辯這條沒有意義，大家很清楚維持現狀是不得已的選擇，甚至是唯一的選擇，每次講統獨沒有必要。

柯文哲表示，第二條，「他說，我要不要重啟服貿，我跟你講，你不講我還不生氣，看了就更生氣」，什麼柯文哲要重啟服貿，從頭到尾都是假新聞，在之前什麼時候看到他出來說要重啟服貿，後來去問幕僚怎麼一回事，就是有個白皮書在討論的草案流出去了，那一段截出來，後來那一段是抄陸委會的網頁。

柯文哲重申，自己的講法跟十年前沒有改變，要先通過兩岸協議監督條例，兩岸簽那麼多協議總要有規範，第二點，一定是貨貿先處理，最後才處理服貿，因為服貿牽涉到人會比較複雜，「我的講法跟十年前完全沒有改變，民進黨每天在做假新聞，何必呢？」

至於大陸禁芒果議題，柯文哲直呼 ，「啊就更奇怪了」，前幾天媒體問，他不是回答了嗎？這種一下子禁這個、一下子禁那個，就兩邊在過招，自己也講了，這樣做只是讓台灣人民人心越逃越遠，「我都講很清楚了啊，他當發言人沒有每天在監看我的電視嗎？很奇怪，請他認真一點。」