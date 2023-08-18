警方公布相關交管措制。（警方提供）

為擺脫「行人地獄」的惡名，在YT有100萬訂閱數的網紅Cheap，將於20日舉辦「還路於民大遊行」，呼籲共創「行人零死亡」願景，據傳侯友宜、柯文哲都將到場，中正一警方18日表示，當天上午8時至晚間10時，將在凱達格蘭大道周遭進行交通管制，提醒往來民眾注意。

警方表示，為維護前揭活動交通秩序與安全，規劃相關交通疏導管制，集會地點及遊行路線說明如下：

一、集會地點：8月20日0時起，凱達格蘭大道【公園路（不含）至中山南路（不含）】東、西向全線車道，管制車輛通行。

二、遊行路線：凱達格蘭大道（集合後出發）→（右轉）公園路→（左轉）襄陽路→（左轉）重慶南路1段→（右轉）衡陽路→（右轉）中華路1段東側慢車道→（右轉）漢口街1段→（左轉）館前路→（右轉）忠孝西路1段→（右轉）公園路→（左轉）青島西路→（右轉）中山南路西側慢車道→（右轉）凱達格蘭大道（集會結束後解散）。

中正一分局表示，為維護活動秩序與安全，彈性管制遊行沿線路段，將視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；另總統府周邊凱達格蘭大道【重慶南路1段至公園路】、懷寧街【寶慶路至貴陽街1段】、公園路【愛國西路至襄陽路】及貴陽街1段【重慶南路1段至中山南路】，將視維安情形，架設必要的安全設施及實施交通管制。

管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛。警方籲請駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，並請遵守員警之指揮疏導，共同維護交通順暢與安全。