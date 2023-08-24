台中市豐原警分局獲報後立即調閱監視器。（民眾黨提供／馮惠宜台中傳真）

民眾黨總統參選人柯文哲懸掛在台中市神岡區中山路1720巷仁愛公園旁圍牆海報，23日被民眾發現遭人惡意塗鴉，柯文哲的臉遭人畫上眉毛、鬍子，經報警後，警方找到涉案的60歲林姓男子涉案，他表示沒有特定政治立場、單純好玩，民眾黨也研議是否提告。

這張被人塗鴉的柯文哲海報，是貼在神岡區中山路1720巷仁愛公園旁圍牆，23日中午12時30分神岡派出所員警巡邏時發現，柯文哲布條遭人塗鴉，海報上柯文哲的臉被人畫上眉毛、鬍子，即著手尋找涉嫌人，並通知民眾黨台中黨部。

台中市豐原警分局經調閱相關跡證，循線發現為60歲林姓男子獨自1人以簽字筆在布條上塗鴉，警方於昨（23日）23時通知林男到案，林嫌供稱他沒有特定政治立場，塗鴉動機純屬好玩，全案依刑法毀損罪及社會秩序維護法偵辦。

警方呼籲，選舉將近，切勿因個人情緒發洩、一時好玩或政治立場不同而惡意破壞競選旗幟、看板，對於違法行為警方絕對嚴正執法，具體展現公權力威信。