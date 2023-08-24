【全程字幕】拋與各黨領袖對話！民進黨嗆「先跟自己對話」 柯文哲狠批「一句話」反擊 @ChinaTimes ​

民眾黨總統參選人柯文哲今日召開「全民參與2.0 四葉草運動」，訴求世代和解，民進黨發言人卓冠廷表示，柯文哲拋出世代和解，卻忽略了長期以來口無遮攔，屢發對女性、對弱勢帶有歧視的言論，撕裂整個社會的正是他本人。

卓冠廷表示，追求世代和解是台灣各政黨共同追求的目標，賴清德主席透過各種方式並推出各項改革主張，和各世代進行溝通並進行對話；反觀柯文哲，為了自己的總統大選，除了跟具有黑金背景的新竹市議長許修睿、苗栗縣長鍾東錦多次合體同框，近期更被爆出曾到嘉義縣東石鄉，與有多項前科的「海線大老」林水樹一起吃平安宴，為此我們不禁要問，柯文哲主席嘴巴喊和解，但卻只跟地方黑勢力和解？

卓冠廷指出，柯文哲所謂的和解，恐怕是從與地方問題人物為伍開始。細數民眾黨內部的爭議人士，民眾黨雲林縣黨部主委王新堯，遭網友踢爆曾涉嫌強盜、暴力討債；雲林縣議員陳乙辰，也曾因為恐嚇、危害安全，遭判刑三個月。

他說，北港區主任李順晟，還持鋁棒毆人，因傷害罪被判刑五個月；嘉義之友會會長王冠鈞，更是前科累累。面對這些爭議，民眾黨發言人陳智菡竟瞎扯民進黨反黑，是不給更生人機會，難道民眾黨和柯文哲為了自己的政治利益，不惜與黑「和解」，毫不在乎社會觀感，這就是柯主席所謂的「新政治」。

卓冠廷痛批，柯文哲拋出世代和解，卻忽略了長期以來口無遮攔，屢發對女性、對弱勢帶有歧視的言論，撕裂整個社會的正是他本人。2015年3月，柯文哲在一場兩性平等座談會上脫口說出，台灣外籍新娘「已經進口30萬了」；2015年9月，柯文哲又說，流浪狗管理像街友「定時定點餵會不會好一點？」；2016年11月，柯文哲再次失言「把遊民洗乾淨就變成遊客」。這樣毫不掩飾自己對弱勢群體歧視的人，如今卻拋出要和解，是不是應該先慎重的向社會道歉。

卓冠廷強調，柯文哲總是嚴以律人寬以律己，以最高標準檢視政敵卻無法反求諸己，帶頭歧視弱勢與地方黑金零距離，高虹安涉貪助理費全黨挺一人，如此雙標的政黨，根本無法世代和解而是給年輕世代最壞的示範，請柯文哲好好正視自己黨內的黑金貪腐問題。