副總統賴清德過境美國，駐美代表蕭美琴一路相隨，再被提起副手問題，另一位也是副手呼聲很高的青平台基金會董事長鄭麗君，17日出席民進黨青年部活動，大談民主、自由。

民進黨青年部在台北舉辦「熬民主！島嶼青年必修課」講座，以「熬民主，做自由」為主題，邀請鄭麗君演講、台灣青年民主協會理事長張育萌與談，分享彼此對於「自由」的認識，現場逾60位青年學生、上班族交流互動。

鄭麗君表示，民主的確是「熬」出來的，回顧台灣歷史，民主也是一代一代追求出來的。從100年前台灣文化協會成立，代表著台灣人對民主自由價值的百年追求。見證台灣民主化後，應該以民主治理讓台灣成為更好的國家，期勉年輕世代持續以行動「熬民主，做自由」。

鄭麗君帶領聽眾一同回顧政治哲學史中的「自由」概念，從洛克、盧梭、康德、彌爾一路談到近代的學說，其中，康德談到「人有思想自由，能決定自己想成為什麼樣的人」，這條思想路徑影響英國哲學家格林，格林影響日本大正民主，大正民主提供台灣文化協會思想基礎，所以台灣人追求自由，要成為自由人，是在一個全球知識思想的浪潮中形成。

鄭麗君強調，除了保障個人言論自由等「消極的自由」之外，「積極的自由」是追求「利他」的自由與平等，讓他人能夠發展自己，但這需要靠政府建構社會公共支持體系來支持，透過教育、托育、勞動、居住、長照、醫療等社會「暖實力」，來支持個人發展「軟實力」。因此如同《自由的窄廊》一書所指出，一個社會要進步，國家也必須強大，靠國家跟社會一起雙軸並進，國家應該要有能力透過資源分配，讓社會上有差異的人擁有平等的自由。

從自由的思想脈絡出發，鄭麗君接著談及台灣因應「後全球化的新冷戰」挑戰下，必須追求民主社會的永續發展，包括國家發展必須創造正向循環，才能不減損、甚至更增進下一代的機會與福祉。也必須建立社會公共支持體系，讓每一個人在民主社會中受到支持，都有機會發展，讓年輕人看見希望。

而在下一個階段，鄭麗君認為，台灣的民主自由面臨三大課題，第一，經濟社會的自由，為面對全球化帶來社會發展不均的問題，2024年總統大選中賴清德副總統提出「國家希望工程」，以建立民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣為目標，正是要投資人才、投資社會，建立公共支持體系，讓每個人有能力追求自我發展的機會。

她說，第二是數位社會的自由，面對數位極權主義興起，台灣有科技發展的優勢，應該利用數位工具創造公共福祉，對國際社會的數位民主帶來貢獻。第三，自由與和平，「沒有自由就沒有民主」，「主權、安全、民主、和平、自由」這五項要素缺一不可，因此台灣應該以「積極和平」守護自由民主的生活方式，具體方式包括提升國家總體安全防衛能力和民主防衛韌性、連結世界民主力量共同維護印太和平，並在尊嚴及對等原則下，促進兩岸人民健康有序的正常交流。

鄭麗君最後提到，「民主遇到的問題，要用更民主的方式來解決」，追求永續的民主，才有永續的自由，她勉勵聽眾繼續「熬民主，做自由」，讓每個人都能成為自由人，自由成為自己想成為的那個人。

民進黨青年部主任阮俊達強調，在民主社會參與政治，是一份水滴石穿、需要耐心與熱忱的工作，所以民主是「熬」出來的。在總統立委大選年，除了政治攻防、網路宣傳、造勢動員外，青年部也期盼透過舉辦熬民主講堂，邀請跨世代的民主行動者，與青年朋友交流，針對民主政治本質性、價值性的核心議題進行思辨，九月後熬民主講堂將持續在不同縣市舉辦下去。