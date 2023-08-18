《美麗島電子報》16日公布總統大選最新民調，民進黨參選人賴清德以35.7％支持度居冠，國民黨參選人侯友宜21.9％次之，民眾黨參選人柯文哲則為21.7％。國民黨桃園市議員凌濤認為，繼續保留藍白之間的默契與彈性，並拉高侯友宜民調，是黨主席朱立倫堅持的事，凌濤強調，9月13日是獨立參選人的連署開跑，希望在9月13日前後，在野聯盟有進一步整合動作。

《美麗島電子報》最新民調顯示，在藍綠白三腳督情況下，賴清德支持度仍居冠，但侯友宜以些微差距超車柯文哲，出現黃金交叉。凌濤接受《中評社》訪問時表示，侯友宜、柯文哲民調陷入膠著，因此先看藍、白能否合作，只要在野大聯盟團結，有信心能超越賴清德。

凌濤進一步提到，朱立倫一直提倡執政大聯盟或在野大聯盟，就是希望推動藍白合作，而侯友宜的組織動員活動也繼續進行，這兩件事並不會相互扞格。凌濤強調，繼續保留藍白間的默契與彈性，且拉高侯友宜的民調，是朱立倫一直以來堅持的事。

9月13日是獨立參選人的連署開跑日，凌濤重申，在野聯盟的整合會持續進行，希望能在9月13日前後有更進一步的整合動作。