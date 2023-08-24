新竹市長高虹安日前遭控擔任立委期間涉詐領助理費，遭台北地檢署以貪污罪起訴，高為此親上火線喊冤，民眾黨主席柯文哲也說相信高沒有貪汙的企圖，支持高提出證據戰清白，不過網紅「四叉貓」劉宇今（24）日在臉書爆料，高虹安的名字被民眾黨台中市黨部給換掉了。

劉宇今日在臉書表示，收到讀者的爆料，民眾黨台中市黨部昨日更新招牌，高虹安幾個大字就此被拔掉，不過他也說原本的招牌上寫的是「立法委員高虹安」，因此其實在去年底的九合一選舉結束後就應該換掉了，只是拖了8個月才執行。

此事迅速引起網友討論，在劉宇臉書留言說「切割是一貫作風」、「被拖累影響民調太大，不得不切割」、「皇上要選總統了，臣子要讓位啊」、「新竹市長職位也要被拔掉了吧」。

不過也有人說「應該只是順勢換競選看板而已吧」、「她又不是立法委員，有問題嗎」、「她現在不是立委，換下來還好吧，不過她當市長這麼久看板才換」、「不算切割吧，本來就該換，不過現在換就會引人聯想了」。