民眾黨總統參選人柯文哲5日出席北區姊妹台灣選哲之友會成立茶會，有意甩掉「仇女」標籤。前立委郭正亮6日在《鄭亦真辣晚報》節目指出，柯短板在60歲以上沒過兩位數，民進黨打柯仇女是打錯了。侯友宜最大特徵是穩定可靠，可強調做人民的保母的治安牌，努力爭取女性選票。

「歷來的民調我們都發現，柯文哲60歲以上的民調沒有超過兩位數！」郭正亮表示，比如說T台做出來是9％，那很低！這個當然有很多原因，第一個原因就是他不穩定，第二個就是他那個黨是新的，所以大家沒有投票的經驗，除了台北市之外，大家沒有投過民眾黨。老年人多半是根據經驗來投票，這個就是柯的問題。5日看到柯辦姊妹後援會，本來看來的都是歐巴桑，覺得這個得分，因為你現在就是缺歐巴桑！

郭正亮指出，「結果後來發現，又是年輕人跑來了，結果你這個就是沒有得分！民進黨打那個仇女，打錯了！」因為民調上，女性支持者不是賴清德主要的缺點，他跟侯友宜也差不多。T台的民調，31％女性支持賴清德，另外兩個人都是28％，所以女性事實上三個人差別不大。

「我覺得侯友宜可以努力！」郭正亮強調，因為大家喜歡治安，侯友宜的最大特徵就是穩定、可靠，所以他應該要去強調，他要做人民的保母的這個角色。