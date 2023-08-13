民眾黨日前舉行北區姊妹台灣選哲之友會，原想藉此撕掉總統參選人柯文哲的「仇女標籤」，卻設計空服員穿緊身窄裙、鏤空上衣跳熱舞，引發物化女性爭議。而最近有一份最新的民調指出，對於柯文哲被貼上「仇女」標籤，有71％的網友認為「柯P狂吸女性票」，引發討論。

YouTube頻道《小資蝸牛》4日對於「被貼『仇女』標籤的柯P，會不會流失大量女性選票？」進行網路民調，截至12日晚間23時止，已有5600人參與投票，有5％的網友認為「柯P流失女性票」、有71％的網友認為「柯P狂吸女性票」、有24％的網友認為是「太陽好大我只想吃冰淇淋剉冰」。

而參與該份民調投票的網友則近乎一面倒表示，「應該是說真正了解柯的女性不會流失，只看、只聽片面新聞言論者，可能會」、「柯文哲不仇女，反而非常尊重女性。柯文哲的太太，可以在各平台發聲，在自己的FB發表自己的想法。我看得出來，柯文哲有多尊重女性，並不會要求妻子只能當背後無聲的女人，目前檯面看到的政治人物，沒有一位男性能如此尊重太太」、「支持柯不是因為這個人，而是理性務實科學本來就是國家要可長可久的原則。一個政策要經得起客觀公開的檢驗，而不是A做就是錯，B做就是對」、「柯文哲仇女，應該是2023年最好笑的笑話！」。