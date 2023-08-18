《美麗島電子報》近日公布最新2024總統大選民調，國民黨參選人侯友宜超車民眾黨參選人柯文哲，這也是大約歷經25次民調後，侯躍升第2，引起外界矚目，但也仍有部分人士對此持保留態度。Youtube頻道《中時新聞網》發起網路投票，了解網友意見，結果跌破眼鏡，有高達76%的民眾都挺「這個人」。

Youtube頻道《中時新聞網》昨(17)日發起網路投票，針對「你相信侯友宜民調已與柯文哲打平了嗎？」的題目，僅有17%的網友表態，「相信，藍軍回歸後，侯友宜穩了」、而有高達76%的參與者則認為，「不信，多數民調仍是侯第三，柯第二」，最後7%則為「無法判斷」。

力挺柯文哲的網友表示，「有智慧的、有看過柯演講的都知道，理性務實科學，唯一選擇柯文哲」、「我周圍的人都是支持柯文哲，只有我媽媽支持賴清德，因為我們是3代深綠家庭，抱歉了侯友宜！」、「民調只要全部改成用市話當然會拉近柯，侯距離，手機忽略，也可以挑早上青壯年上班時間打市話效果更好，所以說民調雖然不能說不準，但是確實可以操作」、「吳子嘉本來就支持民進黨參選人賴清德」。

不過侯友宜的支持者也發出聲音，稱「現在我不相信侯是第二，但是，我相信會越來越好，侯友宜，加油，藍軍整合團結」、「支持侯市長，選一個會做事的人，千萬不要選出一個只會（唬爛的）」、「阿侯這次真的穩了，恭喜」。