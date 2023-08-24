朱立倫到南投竹山紫南宮參拜，祈求該黨總統提名人侯友宜與立委提名人游顥都能順利當選。曾雪蒨攝

朱立倫樂觀表示「侯友宜民調持續上升中」，呼籲黨內同志拋下小怨團結求勝選。曾雪蒨攝

朱立倫陪游顥跟紫南宮周邊商家一一拜票致意。曾雪蒨攝

國民黨籍金門縣議長洪允典23日轟國民黨「沒什麼大不了」、「現在已經四分五裂」，對此國民黨主席朱立倫24日重申，大家應以大局為重，他並樂觀表示「目前各種民調顯示侯友宜都在上升中，不會受到小枝節影響」，呼籲黨員此時應該放下個人的小恩小怨，走出大局，才能團結努力贏勝選。

朱立倫今天在該黨南投縣立委參選人、現任縣議員游顥陪同下，到南投縣竹山鎮知名土地公廟紫南宮參拜，祈求國泰民安、風調雨順，也拜託南投鄉親立委選國民黨提名的游顥、馬文君，總統讓國民黨提名人侯友宜順利當選。

對於國民黨內包括南投縣議會議長何勝豐、彰化縣議長謝典霖、苗栗縣前縣長徐耀昌因不滿侯友宜參選總統先後退黨，金門縣議長洪允典與南投縣副議長潘一全也先後拋出「國民黨四分五裂」、「侯友宜如果當選就吃素」等爭議發言，掀起國民黨總統大選前茶壺內的風暴，對此朱立倫今天再次重申，這時候如果只有小我小義，只有自我沒有大義，如果還糾結在這些小怨，只會讓全民失望。

朱立倫說，7／23全代會徵召侯友宜代表國民黨參選總統過程公開，黨內也展現 團結氣勢，希望接下來大家都以大局為重，個人的小恩小怨應該放下，走出大局，他並表示各種民調都顯示「侯友宜都在上升中」，所以黨中央不會受到小的枝節影響，還是會希望大家一起團結努力贏勝選。

對於媒體提問若有人宣布獨立參選總統，是否會禁止黨員參與連署？朱立倫對此嚴正表示，黨有黨規，全黨必需要一致，所有黨員都要遵守黨紀，國民黨是個大家庭，於私大家都是老朋友、都是老同志，於公必須嚴正執行黨紀，希望大家必須要以大局為重，把個人枝節恩怨拋在腦後，國民黨才能在2024大選勝出，不讓選民失望。