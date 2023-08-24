民眾黨總統參選人柯文哲昨拋出，以最開放的態度與各黨領袖展開對話、建立新共識，國民黨主席朱立倫今表示，很樂意跟柯坐下來好好討論各項議題。柯文哲則說，自己朱立倫40年前就認識，溝通沒什麼問題，更表示台灣的選民有智慧，最後總會想出解決辦法，「什麼事都有可能，所以要先溝通開始，從來不溝通，後面哪有什麼好講的。」

柯文哲今天上午出席「全民參與2.0 四葉草運動啟動記者會」，會後針對與各黨領袖對話議題，他表示，談還是要談，自己以前在之前的場合有講過，1990年前總統李登輝跟黃信介開過國是會議，1990到現在30幾年，從來沒有針對國家重大問題，大家坐下來談一下，「我也認為談以後不會100％相容，100％相容，就變成一個黨就好了，大部分情形還是會有爭議，但是爭議會減少很多」。

柯文哲強調，對於這種國內重大爭議，本來就要建立一種溝通的文化，還有一點，人家都說今年台大校慶非常熱鬧，因為他、朱立倫、民進黨總統參選人賴清德都是民國68年進台大，所以台大校長遇到他說，那天一定會很熱鬧，「我跟朱立倫40年前就認識，本來就認識，溝通沒有什麼問題。」

媒體追問，北市立委參選人張斯綱、侯漢廷參選，挑戰現任民進黨立委吳思瑤，張斯綱主張他與侯漢廷用民調整合，而是否柯文哲、侯友宜能用民調整合，合作團結勝選？柯文哲表示，「第一選區，其實兩邊都是朋友，所以我們是很為難。」

柯接著說，他每次講說，台灣的選民是有智慧，最後總是會想出一個解決辦法，他發現歷次的選舉都是這樣，「所以我回答你的話，什麼事都有可能，所以要先溝通開始，從來不溝通，後面哪有什麼好講的。」