副總統、民進黨2024總統參選人賴清德日前出訪美國後，大陸隨即在台灣周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，22日晚間再度宣布將在24日至25日進行實彈演習，並發布航行警告。對此，中天《盧秀芳辣晚報》22日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾2024大選的看法，許多民眾紛紛表示「我要和平」，甚至直言「台灣獨立只是要騙選票而已」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》22日由「辮子妹」進行街訪，對於中國大陸近日又進行軍演，而距離2024大選倒數不到五個月，對於藍綠白三黨的候選人，許多民眾紛紛表示，「我們今天選總統，不是選明星，我們選的是政策、政見還有台灣未來的走向」、「要保台不是抗中，這是世界趨勢，台灣跟大陸比起來真的是太小了」、「台灣獨立只是要騙選票而已，每次選舉都講到台灣獨立」、「不用一直特別想要追求台灣獨立」。

更有民眾對於「戰爭」與「和平」表達了想法，「選擇和平吧，我們被打就直接輸了」、「兩岸一家親總比兩岸一家仇好，我們可以當朋友，不一定要在一起，但可以先維持友好關係」、「不樂見戰爭」、「我要和平，因為戰爭對人民來說都不是好事」、「戰爭怎麼會好？就看現在的烏俄戰爭就好，哪來的年輕人，都死光了」、「誰想要戰爭？能共同繁榮當然是最好」。