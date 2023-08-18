《ETtoday民調雲》今（18）日公布2024年總統大選最新民調，民進黨總統參選人賴清德支持度為31.7%，國民黨參選人侯友宜18.6%，民眾黨參選人柯文哲17.5%，鴻海創辦人郭台銘支持度10.2%。

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2023年8月15日至8月17日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查（Mixed Survey），每一通簡訊都有獨立網址，避免遭到灌票或濫用。

回收有效樣本數為1,235份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.79%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部112年7月底人口統計資料與111年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。