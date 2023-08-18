有意參選總統大選的鴻海創辦人郭台銘引用三隻小豬的故事，呼籲在野合作，喊話要邀請柯文哲、侯友宜一起喝咖啡，談合作，加入主流民意大聯盟，團結打敗賴清德，柯文哲今天到花蓮成立選哲之友會，被媒體追問此事，柯文哲不談，柯的競選總幹事黃珊珊則說，會有正式訪問回應。

柯文哲昨天到花蓮兩天行程，密集拜會地方，與無黨籍議長張峻會面，成立女力後援會，接著今天上午成立選哲之友會，下午進行國政演講後，轉往光復鄉參加原住民豐年祭。

選哲之友會花蓮總會長，由前文化局長江躍辰醫師接任，前國民黨籍、現為無黨籍的議員周駿宥則是原民總顧問，會場看見不少地方社團負責人，柯下午也安排光復鄉太巴塱、馬太鞍兩大部落行程，深入藍營鐵票倉區。

因柯文哲今天行程均未安排媒體受訪，選哲之友會成立大會結束，柯與民眾合影完畢後，現場媒體詢問柯文哲是否會接受郭台銘的邀請，一起喝咖啡？柯停頓一下，沒有回應，匆忙趕往下一個行程。黃珊珊則說，會在正式訪問時做出回應。